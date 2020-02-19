В Финляндии цена на электричество стала отрицательной

Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии. Впервые цена на электричество стала отрицательной и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час, передает РИА Новости .

Причина этого кроется в том, что в Финляндии эта зима оказалась очень мягкой и ветреной. В итоге ветрогенераторы могли работать на полную мощность.

Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.

Однако конечные потребители практически не заметят изменения расчетов из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов.

Но при этом цена незначительно, но все же снижается, а это приводит к тому, что многие клиенты перезаключают долгосрочные договора с энергетиками на более короткие.