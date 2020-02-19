В Финляндии цена на электричество стала отрицательной

Причина этого кроется в том, что в Финляндии эта зима оказалась очень мягкой и ветреной. В итоге ветрогенераторы могли работать на полную мощность.
Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток.
Однако конечные потребители практически не заметят изменения расчетов из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов.
Но при этом цена незначительно, но все же снижается, а это приводит к тому, что многие клиенты перезаключают долгосрочные договора с энергетиками на более короткие.