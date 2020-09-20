В ФНС напомнили, что новая дача существенно облегчает налоговую нагрузку

Если вы легально купили в 2019—2020 годах дачу или садовый участок, то вправе претендовать на налоговый вычет. Об этом напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Налогоплательщик вправе учесть расходы на покупку садового земельного участка, где был построен жилой дом, в рамках имущественного налогового вычета после государственной регистрации права собственности.

Как поясняет налоговая служба, сделать это можно начиная с операций по покупке с 1 января 2019 года.

«Участки с видами разрешенного использования „садовый земельный участок“, „для садоводства“, „для ведения садоводства“, „дачный земельный участок“, „для ведения дачного хозяйства“ и „для дачного строительства“ с 1 января 2019 года считаются равнозначными. На них допускается размещение садовых и жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. Исключением являются земельные участки с видом разрешенного использования „садоводство“, так как они предназначены для сельскохозяйственного производства, связанного с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур», — пояснили налоговики.

Физлица вправе получить имущественный налоговый вычет в связи с расходами на покупку земельных участков, где расположены приобретаемые жилые дома, или которые предназначены для индивидуального жилищного строительства. Предоставление этой льготы при приобретении иных участков налоговым законодательством не предусмотрено.

Расходы на покупку садового участка можно учесть при заявлении имущественного налогового вычета после государственной регистрации права собственности на дом.