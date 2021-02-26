В 2020 году «Европлан» передал российскому бизнесу автотранспорта и техники на общую сумму 110 млрд рублей

Лизинговая компания «Европлан» подводит операционные итоги 2020 года. Этот непростой год компания завершила с самыми высокими показателями за все время своей работы на рынке.

В 2020 году «Европлан» заключил более 52 тыс. лизинговых сделок, поступившие лизинговые платежи выросли на 17% к 2019 г. — до 78,9 млрд рублей. В 2020 году компания перешагнула рубеж в 100 тыс. клиентов, а к концу года их число превысило 107 тысяч.

«Европлан» закупил и передал в лизинг российским предпринимателям автотранспорта и техники на общую сумму 110 млрд рублей (с НДС), что на 18% выше аналогичного показателя 2019 года (93 млрд руб.).

В 2020 году компания «Европлан» вывела на рынок несколько новых продуктов, помогла получить российским предпринимателям субсидии на приобретение транспортных средств, сделала свои лизинговые продукты максимально доступными — например, снизив минимальный аванс до 0%. Эти шаги позволили привлечь новых клиентов и получить признание профессионального сообщества: были подтверждены рейтинги «ВВ» Fitch Ratings и А+ АКРА.

«Автолизинг остался драйвером развития отрасли лизинга в кризисном 2020 году. А „Европлан“ — многолетний лидер автолизинга — завершил этот год с рекордными показателями. Столкнувшись с экстраординарной ситуацией, мы быстро перестроились и продолжили эффективно работать на благо российских лизингополучателей. Наша устойчивость во многом обусловлена стабильным формированием качественного лизингового портфеля и индивидуальным подходом к каждой сделке», — комментирует Александр Михайлов, генеральный директор ЛК «Европлан».

АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®