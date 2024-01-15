В 2023 году жители регионов Алтая получили в ВТБ ипотеку на 15,4 млрд рублей

На фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам в конце года спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться.

ВТБ в 2023 году предоставил жителям Алтайского края и Республики Алтай более 4,6 тысячи жилищных кредитов на 15,4 млрд рублей, что на 60% по объему и на 30% по количеству сделок превышает показатель по итогам 2022 года. Средний чек одной ипотечной сделки в регионе за год составил 3,3 млн рублей.

Одним из драйверов продаж стали льготные программы, доля которых по итогам 2023 года составила 46%. Каждую пятую сделку ВТБ провел по «семейной ипотеке», оформив тысячу кредитов на общую сумму 3,8 млрд рублей. Второй по популярности стала «Ипотека с господдержкой-2020» — ею воспользовались более 800 алтайских заемщиков банка, получивших ипотеку на 3,1 млрд рублей.

Меры, предпринятые регулятором для «охлаждения» рынка кредитования, оказали влияние на динамику выдач ипотечных кредитов. Высокая активность заемщиков, которую мы наблюдали в третьем квартале, сменилась выжидательной позицией в конце года. Изменение ценовой политики, а также привлекательные ставки по сберегательным продуктам стимулируют покупателей жилья отложить решение квартирного вопроса, разместив накопленные на первый взнос сбережения на депозиты, — прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

По оценке ВТБ, в 2023 году российские банки выдали физлицам ипотеку примерно на 7,8 трлн рублей. Этот результат стал рекордным в истории рынка, на 60% превысив результат 2022 года. Тем не менее, спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться в конце года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам. В 2024 году этот тренд продолжится, и объем выдач жилищных кредитов снизится минимум на треть, прогнозируют эксперты банка.

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