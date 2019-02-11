В города России планируют вернуть торговлю в киосках

На улицы российских городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, сообщили РИА «Новости».

По словам министра, сегодня на крупные торговые сети приходится около 30−40% рынка. Однако производителей, желающих представить свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов.

В России в два раза меньше торговых площадей на 1 тыс. человек, чем во многих европейских странах, уточнил Евтухов. Он считает, что нестационарная розница — важнейший формат торговли, который существует везде и подобные торговые точки малой нестационарной розницы могут создать «рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах» — до 250 тысяч вакансий.

Замминистра отметил, в небольших населенных пунктах регионов страны малые форматы торговли сохранились.

Виктор Евтухов ,

заместитель министра промышленности и торговли России:

— Зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета. <…> Именно поэтому для защиты прав предпринимателей мы и разработали законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли. Чтобы закрепить необходимые гарантии их деятельности.

Малые форматы торговли необходимы в стране в том числе и из-за «дефицита качественных торговых площадей». Именно поэтому российский бизнес заинтересован в подобных торговых точках. По словам Евтухова, в Минпромторге надеются, что соответствующий законопроект найдет поддержку у депутатов Госдумы.

Напомним, киоски с улиц городов убрали примерно 10 лет назад, в том числе и в Барнауле. Сейчас в таких торговых точках продают только газеты.