В города России планируют вернуть торговлю в киосках

По словам министра, сегодня на крупные торговые сети приходится около 30−40% рынка. Однако производителей, желающих представить свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов.
В России в два раза меньше торговых площадей на 1 тыс. человек, чем во многих европейских странах, уточнил Евтухов. Он считает, что нестационарная розница — важнейший формат торговли, который существует везде и подобные торговые точки малой нестационарной розницы могут создать «рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах» — до 250 тысяч вакансий.
Замминистра отметил, в небольших населенных пунктах регионов страны малые форматы торговли сохранились.
Виктор Евтухов,
заместитель министра промышленности и торговли России:
— Зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета. <…> Именно поэтому для защиты прав предпринимателей мы и разработали законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли. Чтобы закрепить необходимые гарантии их деятельности.
Малые форматы торговли необходимы в стране в том числе и из-за «дефицита качественных торговых площадей». Именно поэтому российский бизнес заинтересован в подобных торговых точках. По словам Евтухова, в Минпромторге надеются, что соответствующий законопроект найдет поддержку у депутатов Госдумы.
Напомним, киоски с улиц городов убрали примерно 10 лет назад, в том числе и в Барнауле. Сейчас в таких торговых точках продают только газеты.