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1 декабря
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Экономика

В Госдуме хотят ввести мораторий на повышение цен

В нижней палате российского парламента предложили заморозить цены из-за пандемии новой коронавирусной инфекции и развивающегося экономического кризиса, пишет Eaomedia.ru.

Деньги. Кредиты.
Деньги. Кредиты.
СС0

Лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в такой ситуации российские власти не должны принимать решения, вызывающие дальнейший рост цен на товары и услуги для населения.

Так глава «эсеров» прокомментировал информацию о планирующемся повышении утилизационного сбора на автомобили на 25−30%.

«Дополнительные затраты на утилизацию вызовут рост цен на автомобили. Повышение цен коснется и грузового транспорта, поэтому подорожают продукты и другие товары повседневного спроса», — подчеркнул Миронов.

Он предложил установить в стране мораторий на повышение цен до того времени, когда доходы населения снова начнут повышаться.

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