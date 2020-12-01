В Госдуме хотят ввести мораторий на повышение цен

Лидер думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в такой ситуации российские власти не должны принимать решения, вызывающие дальнейший рост цен на товары и услуги для населения.
Так глава «эсеров» прокомментировал информацию о планирующемся повышении утилизационного сбора на автомобили на 25−30%.
«Дополнительные затраты на утилизацию вызовут рост цен на автомобили. Повышение цен коснется и грузового транспорта, поэтому подорожают продукты и другие товары повседневного спроса», — подчеркнул Миронов.
Он предложил установить в стране мораторий на повышение цен до того времени, когда доходы населения снова начнут повышаться.