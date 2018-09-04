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4 сентября
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В Госдуме назвали фейком вброс фальшивых 5-тысячных купюр

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков опроверг информацию о проблемах с внесением купюр в 5000 рублей в банкоматы из-за массового вброса фальшивых банкнот, пишет RNS.

Кошелек, деньги.
Кошелек, деньги.
Открытые источники в Интернете (СС0)

«Это единичный случай, связано с тем, что отдельные организации не совершенствуют свои банкоматы, не совершенствуют программное обеспечение, устанавливаемые датчики. Но в данном случае это единичное явление на одном банкомате. Я думаю, что в ближайшие два дня проблему ликвидируют. Массового вброса не было, это фейк», — сказал Аксаков.

Ранее сообщалось, что производитель банкоматов NCR предупредил банки о большом вбросе фальшивых пятитысячных банкнот, из-за чего банки заблокировали в аппаратах функцию приема купюр такого номинала, пишет polit.ru.

Как определить подделку

В случае возникновения сомнений в подлинности банкноты можно обратиться для проверки в любой банк. А если вы уверены в том, что вам отдали поддельную купюру, следует немедленно сообщить в ближайший отдел внутренних дел. Можно позвонить по номеру 02 или телефону доверия полиции в крае — 128. Если вы обнаружили у себя фальшивую банкноту, не пытайтесь тут же её сбыть, ведь это является преступлением.

Советы по быстрому определению подлинности часто подделываемых банкнот 1 000 рублей модификации 2004 года и 5 000 рублей образца 1997 года:

  • рассмотрите банкноту на просвет. Водяные знаки должны быть чёткие, с плавным переходом от светлых участков к тёмным;
  • расположите банкноту под острым углом. На вертикальном однотонном поле становятся видны радужные полосы, а в цветной декоративной ленте, справа от памятника, можно рассмотреть две буквы РР;
  • наклоняйте банкноту от себя к себе: герб города будет менять свой цвет с малинового на зеленый.
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