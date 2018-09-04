В Госдуме назвали фейком вброс фальшивых 5-тысячных купюр

«Это единичный случай, связано с тем, что отдельные организации не совершенствуют свои банкоматы, не совершенствуют программное обеспечение, устанавливаемые датчики. Но в данном случае это единичное явление на одном банкомате. Я думаю, что в ближайшие два дня проблему ликвидируют. Массового вброса не было, это фейк», — сказал Аксаков.

Ранее сообщалось, что производитель банкоматов NCR предупредил банки о большом вбросе фальшивых пятитысячных банкнот, из-за чего банки заблокировали в аппаратах функцию приема купюр такого номинала, пишет polit.ru.

Как определить подделку

В случае возникновения сомнений в подлинности банкноты можно обратиться для проверки в любой банк. А если вы уверены в том, что вам отдали поддельную купюру, следует немедленно сообщить в ближайший отдел внутренних дел. Можно позвонить по номеру 02 или телефону доверия полиции в крае — 128. Если вы обнаружили у себя фальшивую банкноту, не пытайтесь тут же её сбыть, ведь это является преступлением.

Советы по быстрому определению подлинности часто подделываемых банкнот 1 000 рублей модификации 2004 года и 5 000 рублей образца 1997 года: