СМИ: банкоматы подверглись массовому вбросу фальшивых денег

По данным СМИ, вброс затронул старые банкоманты, в которых нет нужных устройств для проверки банкнот. Издание сообщает, что из-за произошедшего многие банки просто решили временно не принимать уязвимые виды купюр и проверить поступившие деньги. Общая сумма ущерба пока неизвестна, но, вероятно, речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

Поймать мошенников будет сложно, поскольку отследить на какую карту закинули фальшивые деньги крайне проблематично. Правоохранителям придется просматривать записи с видеокамер, чтобы найти след.



В ЦБ, реагируя на эту информацию, напомнили только, что финансовые организации должны отчитываться перед регулятором о подобных проблемах в течение десяти дней.

Как определить подделку

В случае возникновения сомнений в подлинности банкноты можно обратиться для проверки в любой банк. А если вы уверены в том, что вам отдали поддельную купюру, следует немедленно сообщить в ближайший отдел внутренних дел. Можно позвонить по номеру 02 или телефону доверия полиции в крае — 128. Если вы обнаружили у себя фальшивую банкноту, не пытайтесь тут же её сбыть, ведь это является преступлением.

Советы по быстрому определению подлинности часто подделываемых банкнот 1 000 рублей модификации 2004 года и 5 000 рублей образца 1997 года:

рассмотрите банкноту на просвет. Водяные знаки должны быть чёткие , с плавным переходом от светлых участков к тёмным;

с плавным переходом от светлых участков к тёмным; расположите банкноту под острым углом. На вертикальном однотонном поле становятся видны радужные полосы , а в цветной декоративной ленте , справа от памятника , можно рассмотреть две буквы РР;

а в цветной декоративной ленте справа от памятника можно рассмотреть две буквы РР; наклоняйте банкноту от себя к себе: герб города будет менять свой цвет с малинового на зеленый.

Напомним, в 2017 году в банковском секторе Алтайского края выявили 81 фальшивую банкноту. Это на 40% меньше, чем в 2016-м и на 70% меньше, чем в 2015-м



