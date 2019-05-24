В Госдуме постановили, что плата за услуги ЖКХ не должна превышать 15% от дохода семьи

Госдума рекомендует Минстрою рассмотреть возможность установить предельный размер платы гражданами за услуги ЖКХ в размере не более 15% от совокупного дохода семьи — говорится в постановлении, которое приняли по итогам «правительственного часа» с главой Минтруда Максимом Топилиным, сообщает « Интерфакс ».

Законопроект, который устанавливает норму 15%, внесли в Госдуму в апреле 2018 года группой депутатов от «Справедливой России» во главе с председателем комитета по ЖКХ Галиной Хованской. Во многих регионах предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22% от совокупного дохода семьи, отмечали парламентарии.

«Однако в некоторых субъектах РФ с высокими доходами населения она снижена региональными нормативными правовыми актами, что представляется несправедливым по отношению к гражданам, проживающим в других субъектах РФ», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект был включен в график работы Госдумы на ноябрь 2018 года, но не был рассмотрен, пишет bfm.ru.