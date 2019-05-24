В Госдуме постановили, что плата за услуги ЖКХ не должна превышать 15% от дохода семьи

Законопроект, который устанавливает норму 15%, внесли в Госдуму в апреле 2018 года группой депутатов от «Справедливой России» во главе с председателем комитета по ЖКХ Галиной Хованской. Во многих регионах предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22% от совокупного дохода семьи, отмечали парламентарии.
«Однако в некоторых субъектах РФ с высокими доходами населения она снижена региональными нормативными правовыми актами, что представляется несправедливым по отношению к гражданам, проживающим в других субъектах РФ», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект был включен в график работы Госдумы на ноябрь 2018 года, но не был рассмотрен, пишет bfm.ru.