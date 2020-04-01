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Экономика

В Госдуме пояснили, кто может претендовать на особые налоговые льготы

Пострадавшие от пандемии коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели, а также малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы. Об этом гласит закон, который приняла Госдума на днях.

На заводе "АгроСиб-Раздолье".
На заводе "АгроСиб-Раздолье".
Олег Богданов

Как сообщает «Российская газета», физлица и предприниматели, взявшие ипотеку или потребкредит до вступления в силу этого закона, смогут обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. Это нужно сделать до 30 сентября.

Льготу получат те заемщики, чьи доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более.

Что дадут каникулы заемщику

Согласно новому закону, в течение льготного периода не допускается: начисление неустойки (штрафа, пени); предъявление требования о досрочном исполнении обязательств; обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки; обращение с требованием к поручителю.

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Данный перечень представит правительство, отметил Аксаков.

Что изменится для людей

Дата начала льготного периода по ипотечному кредиту не может превышать один месяц, предшествующий обращению, а по потребкредиту — 14 дней.

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