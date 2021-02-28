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Экономика

В Госдуме предложили по-честному считать зарплаты россиян

Депутат Госдумы Андрей Ветлужских предложил считать зарплаты россиян по-новому, поскольку сейчас учитываются лишь статистические данные. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

Зарплата в конверте.
Зарплата в конверте.
pixabay.com.

Ветлужских отметил, что необходимо вести подсчет медианной заработной платы, которая делит всех работающих на две части и будет на треть меньше, чем средняя арифметическая.

«Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая, и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», — пояснил он.

Ранее россияне назвали города с лучшей заработной платой в их сфере. Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям.

Так, 86% участников опроса заявили, что в их сфере лучшую зарплату получить можно только в столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург (29%), затем идет Новосибирск (7%).

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