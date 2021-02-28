В Госдуме предложили по-честному считать зарплаты россиян

Ветлужских отметил, что необходимо вести подсчет медианной заработной платы, которая делит всех работающих на две части и будет на треть меньше, чем средняя арифметическая.
«Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая, и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода», — пояснил он.
Ранее россияне назвали города с лучшей заработной платой в их сфере. Москва стала лидером по зарплатным ожиданиям.
Так, 86% участников опроса заявили, что в их сфере лучшую зарплату получить можно только в столице. На втором месте оказался Санкт-Петербург (29%), затем идет Новосибирск (7%).