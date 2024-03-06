6 марта
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Экономика

В Госдуме предложили поднять маткапитал до 1 млн рублей

Это предложение возникло исходя из резкого роста цен на жилье и высокой инфляцией.

Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

Уже 6 марта группа депутатов Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесет закон об увеличении размера маткапитала на рассмотрение, сообщает ТАСС.

Размер маткапитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребенка и по 1 млн – на второго и третьего. Но есть условие, чтобы ранее у семьи право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало.

Основанием для поднятия маткапитала депутаты назвали резкий рост стоимости жилья, а также реальный уровень инфляции, который значительно превышает 5,3%.

Ранее сообщалось, как изменится жизнь россиян в феврале 2024 года.

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