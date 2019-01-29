В Госдуме предложили штрафовать граждан за отказ ставить газовые счетчики

Автором поправок стал глава комитета по энергетике нижней палаты Павел Завальный. Таким образом, ответственность «Газпрома» за установку счетчиков снимается.
Завальный рассказал, что до 2012 года все потребители газа в России должны были поставить счетчики, и если этого не произошло, то ответственность лежала на поставщике. По словам депутата, в указанный срок не были установлены 1,2 млн счетчиков. На данный момент компании поставили 800 тыс. счетчиков, остальные поставить не смогли, «потому что потребитель не допустил их к установке».
В таком случае ответственность должна лежать на самих гражданах, а не на компаниях по установке, считает Завальный. Размер штрафа, который предлагается ввести, депутат не уточнил.