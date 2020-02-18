В Госдуме предложили выделить средства на приюты для животных

Главе Минприроды Дмитрию Кобылкину направили письмо с предложением выделить из федерального бюджета средства на обеспечение регионов приютами для животных, сообщает РИА «Новости» .

Письмо подписано Владимиром Бурматовым, главой комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Средства предлагается выделить в рамках национального проекта «Экология».

Инициатива напрямую касается федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Напомним, с 1 января в силу вступили положения, регулирующие деятельность по обращению с животными без владельцев, а также работу приютов для животных.

«Общая обеспеченность субъектов РФ необходимым количеством приютов для животных составляет только 23%. Основной проблемой, из-за которой регионы не смогли в срок и надлежащим образом исполнить положения Федерального закона, является отсутствие в регионах достаточного финансирования на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе на обеспечение деятельности приютов для животных», — говорится в письме.

Кобылкина просят рассмотреть возможность оказать поддержку регионам «в части организации деятельности по обращению» с бездомными животными.