В Госдуме рассмотрят три варианта индексации пенсий работающим пенсионерам

Инициаторами стали орловский сенатор Василий Иконников, а также депутаты от ЛДПР и «СР». На проведение индексации в зависимости от принятого решения может понадобиться 184 млрд, 368 млрд или 1,3 трлн рублей, пишут «Известия».

Поясняя свою инициативу, Иконников сослался на поставленную правительством задачу о 3%-ном росте ВВП.

Для выполнения этой задачи нужны «рабочие руки», а большинство из них — работающие пенсионеры. Но порядка 5 млн человек из этой категории отказались от официального трудоустройства, так как это грозит остановкой индексации пенсий.

Индексация позволит вернуть этих людей в экономику, к тому же она прописана в Конституции. Если законопроект будет принят, расходы Пенсфонда вырастут в 2020 году на 368,5 млрд, в следующем году — на 426,4 млрд, а в 2022 году — на 524,6 млрд рублей, пишет News.ru.

Если же будет принята инициатива ЛДПР, понадобится еще 184,25 млрд рублей дополнительных расходов. Если же правительство примет вариант справедливороссов, которые предлагают компенсировать пенсионерам все потери за последние пять лет, то на эти цели понадобится 1,3 трлн рублей.