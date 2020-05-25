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Экономика

В Госдуме решили пойти навстречу старикам-пенсионерам

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в рамках которого предлагается снизить возраст начисления надбавки к пенсии.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова

Как пишет Lenta.ru, в документе предлагается предоставить право на повышение в размере 100 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам России, которые достигли возраста 75 лет.

Как пояснили авторы инициативы, Всемирная организация здравоохранения относит лиц, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста.

Такая классификация основывается на особенностях организма человека, его анатомических и физических особенностях. «Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки», — сказано в пояснительной записке.

Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2021 года. На данный момент, согласно закону «О страховых пенсиях», повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости получают граждане, достигшие 80 лет.

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