В Госдуме решили пойти навстречу старикам-пенсионерам

Как пишет Lenta.ru, в документе предлагается предоставить право на повышение в размере 100 процентов фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости гражданам России, которые достигли возраста 75 лет.
Как пояснили авторы инициативы, Всемирная организация здравоохранения относит лиц, достигших возраста 75 лет, к лицам старческого возраста.
Такая классификация основывается на особенностях организма человека, его анатомических и физических особенностях. «Во многих странах гражданам, достигшим 75 лет, предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки», — сказано в пояснительной записке.
Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2021 года. На данный момент, согласно закону «О страховых пенсиях», повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости получают граждане, достигшие 80 лет.