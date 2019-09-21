В Госдуме решили разобраться с вином и спиртом

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о повышении акцизов на вино. Это произойдет с 2020 года, но для отечественных виноделов предусмотрели налоговый вычет.

Как пишет retail.ru, акцизные ставки на тихие вина увеличатся с 18 до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 до 40 рублей. При этом ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в нее, будут одинаковы.

Налоговый вычет для отечественных производителей вина сохранен. Тем не менее, эксперты прогнозируют небольшой рост цен на импортные вина.

Как отмечает Бизнес.ру этот же законопроект унифицирует акцизные ставки на этиловый спирт, а также любую спиртосодержащую и алкогольную продукцию крепостью более 9%. Они вырастут с 544 рублей за литр в будущем году до 589 рублей в 2022 году. Поднимутся акцизы и на продукцию крепостью до 9% - с 435 рублей за литр в 2020 году до 471 рубля в 2022 году. Повышение также коснется слабоалкогольных напитков крепостью до 8,6% - акцизные ставки вырастут с 22 до 24 рублей за литр, а на пиво крепче этой отметки — с 41 до 45 рублей.