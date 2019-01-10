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Экономика
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В Госдуме трижды отказались индексировать пенсии работающим россиянам

Госдума отклонила три законопроекта, предлагающие вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров. На пленарном заседании рассматривался законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Документ внесли в Госдуму депутаты КПРФ Олег Смолин и Николай Коломейцев.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

По мнению авторов инициативы, отсутствие этой нормы снижает уровень жизни работающих пенсионеров, дестимулирует их к труду, пишет «Коммерсант».

Справедливороссы, в свою очередь, предложили выплатить страховую пенсию, недополученную в соответствии с российским законодательством за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года. Профинансировать инициативу, по мнению авторов, можно за счет средств Пенсионного фонда РФ. Общая сумма на выплаты составит 963,1 млрд руб.

Со своей инициативой выступили и представители ЛДПР Владимир Жириновский и Ярослав Нилов — они внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Аналогичный законопроект, внесенный депутатами ЛДПР ранее, Госдума также отклонила.

9 января Госдума начала свою работу в рамках весенней сессии.

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