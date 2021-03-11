Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

В Госдуме задумали освободить некоторых россиян от подоходного налога

В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ при доходе менее 204 тыс. рублей в год.

Налоги. Бизнес.
Налоги. Бизнес.
Pixabay.com

От подоходного налога задумали освободить граждан, кто получает 17 тыс. рублей в месяц, а для всех остальных предлагается новая прогрессивная шкала, растущая в зависимости от размера годового дохода.

«Реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Автор инициативы — депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов, пишет Lenta.ru. Он предложил оставить ставку в 13% для доходов от 204 тыс. рублей. Для тех, кто в год зарабатывает больше 5 млн рублей она вырастет до 15%, а для доходов свыше 10 млн — 1,3 млн рублей плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей, а для доходов свыше 100 млн рублей в год — 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость