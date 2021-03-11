В Госдуме задумали освободить некоторых россиян от подоходного налога

В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ при доходе менее 204 тыс. рублей в год.

От подоходного налога задумали освободить граждан, кто получает 17 тыс. рублей в месяц, а для всех остальных предлагается новая прогрессивная шкала, растущая в зависимости от размера годового дохода.

«Реализация предлагаемой системы налогообложения позволит не только повысить доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения, смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Автор инициативы — депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов, пишет Lenta.ru. Он предложил оставить ставку в 13% для доходов от 204 тыс. рублей. Для тех, кто в год зарабатывает больше 5 млн рублей она вырастет до 15%, а для доходов свыше 10 млн — 1,3 млн рублей плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей, а для доходов свыше 100 млн рублей в год — 23,8 млн рублей плюс 35% с суммы, превышающей 100 млн рублей.