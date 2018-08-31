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1 сентября
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В «Гознаке» рассказали, как может измениться дизайн российских банкнот

Предпосылки для изменения дизайна банкнот существуют, 30 августа сообщил руководитель «Гознака». Новые внедрения будут зависеть от успешность использования купюр номиналом 200 и 2 тысячи рублей.

Банкнота номиналом 200 рублей
Банкнота номиналом 200 рублей
cbr.ru

По словам руководителя «Гознака» Аркадия Трачука, Банк России должен устроить результаты проверки этих купюр на долговечность, надежность и устойчивость защиты.

«У нас базовый дизайн банкнот — это разработка 1995−1997 годов. Поэтому объективно предпосылки для изменения сформировались», — цитирует слова Трачука РБК. Эксперт добавил, что Банк России, скорее всего, будет заинтересован в более «радикальном» обновлении этих купюр. Он также уточнил, что пока нет решений, какой конкретно номинал купюр эти изменения затронут.

Дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей
Дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей
cbr.ru

Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2 тысячи рублей были введены в обращение осенью 2017 года. Первыми они появились в Москве и тех в регионах, которые были изображены на этих купюрах, — в Крыму и на Дальнем Востоке.

Позже, когда появились сообщения о проблемах с обращением этих купюр из-за их необычности, было запущено специальное приложение для распознавания их подлинности.

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