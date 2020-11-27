«В IT новые рынки возникают словно грибы после дождя»: как молодая компания строит в Барнауле цифровую экономику

Сфера информационных технологий все больше и больше интересует предпринимателей. Оно и понятно, XXI век диктует свои правила, а цифровизация проникает во все сферы экономики. О том, как реализоваться на поприще IT в Барнауле, altapress.ru рассказал руководитель компании «Диджитал Бизнес Адаптейшн» (ООО «ДиБиЭй») Вадим Гладышев.

— Вадим , ваша компания существует на рынке не так давно , но уже по итогам 2019 года вы победили в городском конкурсе «Лучший предприниматель Барнаула». Расскажите , как вы столь быстро добились признания?

— Да, «ДиБиЭй» существует два года. Первый год нашей деятельности, условно говоря, мы формировали задел на будущее, поставили перед собой задачи и стали выходить на небольшие обороты.

Нашу работу заметили. Компании поступило предложение принять участие в конкурсе «Лучший предприниматель», мы подали заявку и у нас все получилось. Нас признали победителями в номинации «Успешный старт». Конечно, нам льстит столь высокая оценка. Думаю, что мы еще примем участие в этом конкурсе.

— Расскажите поподробнее про профиль работы вашей компании.

— Начнем с того, что у нас в регионе на сегодняшний день есть очевидные лидеры рынка. Это крупные IT-компании. Но мы понимаем, что IT — это такая сфера, где новые рынки возникают, как грибы после дождя.

Не могу сказать, что наша деятельность абсолютно не пересекаются с крупными игроками, которые работают в Алтайском крае, но мы, главным образом, ориентируемся на технологически сложные решения, когда речь идет о программно-аппаратных комплексах, интеграции между собой конгломерата разнородных информационных систем и так далее. И в этом отношении мы нашли свою нишу на рынке.

Цифровые технологии. ССО

— Какие бы наиболее показательные кейсы вы выделили , говоря о том , чем занимается «ДиБиЭй»?

— К примеру, у нас есть весьма успешный проект для краевого министерства цифрового развития и связи, который официально мы сдаем в декабре, но по факту уже выполнили работы раньше срока.

Проект этот связан с созданием Центра управления регионом (ЦУР). Мы разработали большой дашборд — взяли готовую платформу, собрали под нее уникальную конфигурацию, интегрировали это с кучей информационных систем, в которых хранятся данные и сделали их визуально понятными, прикрутили аналитику, сделали привязку к геолокации и так далее.

В итоге мы приняли участие в реализации масштабного проекта — создании полноценного центра управления регионом.

Этот же проект наша компания демонстрировала администрации города Барнаула. Наша презентация очень понравилась мэрии.

Кроме того, стоимость наших услуг отличается в выгодную сторону от многих конкурентов ввиду того, что мы все-таки располагаемся в Алтайском крае. И это наше конкурентное преимущество.

Центр управления регионом. altairegion22.ru

Еще один интересный проект, которым мы сейчас занимаемся, связан со сферой транспорта. «Ростелеком» выиграл тендер от Минтранса на проектирование интеллектуальных транспортных систем — ИТС. В рамках этого проекта необходимо провести модернизацию светофорных объектов, оснастить их целым комплексом датчиков и камер с целью управления транспортными потоками.

«Ростелеком» в данном случае является ключевым подрядчиком, продвигает свои решения, разрабатывает серьезную платформу, но, что называется, «на земле» руками все это нужно обследовать, проанализировать, запроектировать, интегрировать.

И эту работу выполняем мы, и видим в этом свою долю рынка.

Также из интересных проектов — внедрение «умной каски» в Алтайской соледобывающей компании. Плюс мы пилотируемся с этим проектом по «Алтайкоксу».

Мы предлагаем такое решение, которое позволяет понять, находится ли каска на голове сотрудника или нет. Также наше решение позволяет отслеживать движение, фиксировать, были ли удар по каске или нет и в целом предполагает довольно широкий функционал.

— Принято считать , что IT-индустрия не знает границ. И многие компании , которые работают в регионах РФ , зачастую сотрудничают с клиентами за границей. Вы работаете в основном в Алтайском крае?

— У нас был положительный опыт сотрудничества с клиентами из других регионов. Например, Екатеринбург, Томск, Иркутск. Но в целом, 90% нашего рынка — это Алтайский край.

Проект «Умная каска». tadviser.ru.

Если честно, то для нас не особо критично с кем работать, в нашем регионе или за его пределами. Дело в том, что тема цифровизации сегодня актуальна для всех. Если раньше об этом говорили, как о неком хайпе, то теперь бизнес стал ощущать реальный эффект от внедрения новых цифровых решений.

Предприятия видят, насколько большую пользу приносят те или иные цифровые решения, сами становятся свидетелями удешевления многих производственных процессов, сокращения издержек.

Цифровизация — это новая автоматизация, но несколько на ином уровне. Поэтому мы работаем с заказчиками на территории нашего края.

— Как для вашей компании прошел 2020 год и какие планы строите на будущее.

— Этот год, конечно, прошел не без проблем. Кто-то из потенциальных клиентов был вынужден сократить бюджеты, кто-то свернул свои проекты, но, с другой стороны, появлялись и новые заказчики. Поэтому мы вполне успешно продолжаем работать.

Дело в том, что в целом бизнес развивать всегда непросто. Я не тешу себя иллюзиями, что когда-то будет легко. Как говорят китайцы, кризис — это новые возможности.

Уверен, что к этому так и нужно относиться. При таком подходе рынок всегда будет расти. Просто необходимо формировать новый взгляд, ориентироваться на реальные потребности, а не на классические процессы, которые складывались годами.

Поэтому в 2021 году мы хотим минимум в два раза увеличить наш оборот, прирасти новыми клиентами, персоналом и развиваться в самых разных направлениях.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».