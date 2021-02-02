В кабмин направлена инициатива переводить деньги нуждающимся на российские продукты

Министерство промышленности и торговли направило в правительство предложение о поддержке для нуждающихся россиян в виде перечисления денег на покупку продуктов, пишут « Известия ».

Соответствующее письмо о возможных мерах поддержки нуждающихся слоев населения направил в правительство замглавы ведомства Виктор Евтухов.



Документ был направлен в аппарат правительства, подтвердили в пресс-службе ведомства. Но добавили, что вопрос реализации таких мер кабмин пока не обсуждает, пишет «Росбалт».

В то же время источник издания в правительстве заявил, что возможный механизм такой поддержки уже обсуждался раньше. Возможно ежемесячное перечисление гражданам определенных категорий средств, которые должны быть использованы на покупку отечественных продуктов питания.