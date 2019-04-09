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Экономика

В кабмине предложили субсидировать ипотеку на частные дома

Минэкономразвития и Минпромторг предложили меры поддержки индивидуального жилищного строительства, пишет «Известия».

Дом, село.
Дом, село.
22.мвд.рф

В Минэкономразвития считают, что условия кредитования индивидуального жилищного строительства должны быть сопоставимы с условиями по покупке жилья в ипотеку в многоквартирном доме, «в том числе за счет субсидирования процентной ставки».

По данным ведомства, в федеральном проекте «Ипотека» и «дорожной карте» по реализации основных направлений развития финансового рынка РФ с 2019 по 2021 годы предусмотрено увеличить ресурсную базу для выдачи таких кредитов за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг.

Во время обсуждения будущей программы планируют обсудить два основных вида ипотеки, сказал Дмитрий Котровский, член президиума организации «Опора России».

К первому относят ипотечные кредиты на строительство частных домов, которые должны выдавать по ставке не выше 10% под залог принадлежащего гражданину земельного участка. Второй вариант — ипотека, ставка которой не выше 10%, на покупку дома в комплексном поселке. В данном случае залогом может быть дом.

В нацпроекте «Жилье и городская среда» указана ставка на покупку жилья под 8% к 2024 году. Известно, что программа поддержки индивидуального жилищного строительства должна быть готова к 1 июля 2019 года.

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