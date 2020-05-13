В казну Алтая вернули деньги за купленный не по правилам вертолет

Договор купли-продажи заключили компания «АлтайАвиа» и алтайская «Авиалесоохрана». Последней из республиканского бюджета выделялась субсидия, на которую и купили вертолет.
Прокурорская проверка показала, что аукциона не было, это значит, что закупка прошла неконкурентным способом вопреки закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Договор купли-продажи признали нарушающим публичные интересы и недействительным в силу ничтожности.
«АлтайАвиа» уже вернуло деньги в региональную казну.