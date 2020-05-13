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Экономика

В казну Алтая вернули деньги за купленный не по правилам вертолет

По решению суда в бюджет Республики Алтай пришлось вернуть 22 млн рублей за вертолет Robinson R-44, который купили на бюджетные деньги, но без аукциона. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Вертолет Robinson R-44.
Вертолет Robinson R-44.
CC0

Договор купли-продажи заключили компания «АлтайАвиа» и алтайская «Авиалесоохрана». Последней из республиканского бюджета выделялась субсидия, на которую и купили вертолет.

Прокурорская проверка показала, что аукциона не было, это значит, что закупка прошла неконкурентным способом вопреки закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Договор купли-продажи признали нарушающим публичные интересы и недействительным в силу ничтожности.

«АлтайАвиа» уже вернуло деньги в региональную казну.

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