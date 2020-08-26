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Экономика

В KFC отказались от старейшего вкусного слогана

Сеть ресторанов быстрого питания KFC временно отказалась от слогана «Пальчики оближешь» (Finger Licking Good), поскольку он «не совсем подходит» во время эпидемии коронавируса, сообщила «Медуза».

Гамбургер. Фастфуд.
Гамбургер. Фастфуд.
CC0.

KFC обещает на своем сайте, что слоган вернут, «когда придет время».

«Мы оказались в ситуации, когда знаковый лозунг не совсем вписывается в нынешнюю действительность», — приводятся в сообщении слова главного маркетолога KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.

Как пишет The Guardian, на рекламу KFC только в марте 2020-го в британское Управление по стандартам рекламы пожаловались 150 человек. Поводом стало то, что слоган «Пальчики оближешь» противоречит рекомендациям, как остановить распространение коронавирусной инфекции.

Слоган «Пальчики оближешь» KFC использовала на протяжении 64 лет.

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