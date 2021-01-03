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Экономика

В Китае восхитились чагой и назвали его «сибирским грибом бессмертия»

На сайте РИА-Новости рассказали, что пользователи китайского портала Sina восхитились уникальными качествами березового гриба чаги и назвали его «сибирским грибом бессмертия».

Гриб чага на березе.
Гриб чага на березе.
scfh.ru.

При этом автор статьи отметил, что свойства чаги уникальны. Гриб можно использовать как для укрепления иммунитета, что особенно актуально в период пандемии, так и для профилактики ряда заболеваний, заживления ран и отпугивания комаров.

«Чагой даже можно подкрепиться — она отлично удовлетворяет голод и восполняет физическую энергию. Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу», — говорится в публикации.

При этом, пользователь из Китая напомнил читателям, что в его стране есть своеобразный аналог под названием ганодерма. Но обычно потребители выбирают именно чагу.

При этом, товарооборот между Россией и Китвем за последние годы составил более миллиарда рублей.

Справка

Чага — березовый гриб-паразит черного цвета, который в научном мире называют трутовиком. Он разрушает дерево, люди же его используют в качестве лекарственного средства. Трутовик (лат. Inonotus obliquus), поражает живые стволы деревьев лиственных пород, чаще всего березы, но может расти на рябине и ольхе.

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