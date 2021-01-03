В Китае восхитились чагой и назвали его «сибирским грибом бессмертия»

При этом автор статьи отметил, что свойства чаги уникальны. Гриб можно использовать как для укрепления иммунитета, что особенно актуально в период пандемии, так и для профилактики ряда заболеваний, заживления ран и отпугивания комаров.
«Чагой даже можно подкрепиться — она отлично удовлетворяет голод и восполняет физическую энергию. Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу», — говорится в публикации.
При этом, пользователь из Китая напомнил читателям, что в его стране есть своеобразный аналог под названием ганодерма. Но обычно потребители выбирают именно чагу.
При этом, товарооборот между Россией и Китвем за последние годы составил более миллиарда рублей.
Справка
Чага — березовый гриб-паразит черного цвета, который в научном мире называют трутовиком. Он разрушает дерево, люди же его используют в качестве лекарственного средства. Трутовик (лат. Inonotus obliquus), поражает живые стволы деревьев лиственных пород, чаще всего березы, но может расти на рябине и ольхе.