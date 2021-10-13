Кто бы мог подумать, что цветы сопровождают человека всю его жизнь, начиная с момента выписки из роддома! Как оказалось это не просто «формальный» атрибут торжественных мероприятий, но и возможность подарить кому-то или получить самому эмоции. Однако чтобы эмоции оказались положительными нужно, чтобы цветочная композиция была правильно собрана. Этим и занимаются флористы Барнаула. Одна из мастеров цветочного дела Екатерина Маслакова поделилась с altapress.ru тайнами своей профессии и рассказала, каким навыком нужно владеть, чтобы бизнес «не завял».

Начинать всегда трудно — здесь важен вопрос упорства и желания

Справка Барнаульский флорист Екатерина Маслакова и ее команда профи более 20 лет занимается цветочными композициями, оформлением свадеб и праздничных торжеств. Их принцип — креативный подход к каждому клиенту.

— Добрый день , Екатерина. Расскажите , что значит быть флористом в Барнауле?

— Как и другие цветочные магазины в городе мы занимаемся продажей цветов. Самостоятельно изготавливаем букеты, оформляем и декорируем корзины, цветы в подарочных коробках и доставляем по адресу заказчика. Еще одно масштабное направление, которое я очень люблю — оформление свадебных церемоний и букетов для невесты. Найти нас можно в инстаграм, там же посмотреть все работы, которые мы сделали за последние пару лет. Тут можно выбрать, заказать букет и оформить доставку. Это наша основная площадка для взаимодействия с покупателями. Ну, еще есть «сарафанное радио», которое работает на добром слове постоянных клиентов.

— Когда вы задумались о том , что хотите работать в сфере флористики? Довольно необычный выбор для сибирского города.

Екатерина Маслакова. Kate Букет.

— Никогда не думала, что буду начинать собственное дело. Я приехала в Барнаул, когда мне было 16 лет. Волею судьбы, наверное, сложилось, что мама работала с цветами. Я в какой-то из рабочих дней вышла ей помогать. Что-то в этом было. С 1997 года я начала продавать цветы на городских рынках и базарах. Очень много лет я изучала флористику сама, то есть с нуля и по книгам пыталась найти основы. В то время, к сожалению, не было ни курсов, ни учителей. Грамотно или по «академически» начинала осваивать профессию, когда мне исполнилось чуть больше двадцати лет.

Но я как-то не сразу связала свою жизнь с флористикой. Около полутора лет я работала риелтором, уходила в разные сферы деятельности — все и не вспомню сейчас. Видимо работа с цветами мне действительно была по душе и подходила. Так что, чем бы я не занималась, всегда возвращалась к работе с цветами. Несколько лет я работала флористом в разных точках — сначала на площади Октября, затем на проспекте Калинина (большой павильон был). Как раз из него я ушла около 3 лет назад, теперь я сама себе хозяйка.

— Когда вы решились открыть свое дело , с какими трудностями столкнулись?

— Начинать бизнес всегда сложно. Нужно найти помещение, которое было бы тебе по карману, я уже не говорю об удачной локации в черте города. Когда я открывала магазин, у меня не было денег — только один стол и стул. Текущие расходы на жизнь и закупку материалов для работы никто не отменял, плюс нужно было еще учиться. Все складывалось медленно, но складывалось. Я упорно работала, и наверное, мне везло.

— Цветы , которые вы продаете , выращиваются в Алтайском крае или приезжают сюда из других мест?

Екатерина Маслакова. Kate Букет.

— Если речь идет о сухоцветах и упаковочных материалах, то это местные производители. Но цветы мы в основном заказываем в крупных российских городах и за рубежом. Их привозят из Голландии, Эквадора, Кении и др. Недавно начали работать с Казахстаном и Узбекистаном, от них неплохая роза приходит.

— Состояние экономики и ковид за последние два года как-то повлияли на вашу работу?

— Я не испытала особого напряжения. Как раз в этот период, и даже чуть раньше, я тратила очень много финансовых средств, времени и сил на изучение качественного таргетинга. В тот момент, когда продажи в инстаграм еще были не актуальны у нас, я набиралась опыта. Наверное, именно это мне помогло, в то время как многие цветочные магазины в городе закрылись. Я наладила способы доставки, организовала качественную рекламу, и когда пришел «ковидный кризис» мне удалось остаться на плаву.

Хотя коррективу в работе все-таки пришлось ввести. Мне самой и девушкам флористам, которые у меня работают, приходилось выходить на доставку, чтобы мы могли выполнять полностью весь объем работ и не потерять доход.

Душистый бизнес

— Расскажите о тонкостях флористики. Что нужно знать и уметь , чтобы работать с цветами?

— Я бы рассказала — это очень интересная профессия, но боюсь тут ни часом, ни месяцем не обойдешься. Скажем так, нужно любить работать и любить цветы — их ароматы, текстуры, иногда колючки. Первое, что нужно изучить для работы флористом — как ухаживать за цветами, как с ними обращаться, чтобы они банально не завяли.

— Как вы считаете , почему живые цветы ( речь идет о букетах) все еще востребованы и выигрывают у искусственных или съедобных аналогов?

Екатерина Маслакова. Kate Букет.

— Подумайте, почему мы дарим близким и любимым ароматные цветочные букеты? Потому что это способ выразить и получить эмоции. Мы продаем чувства, а не просто благоухающие растения. И даже, если живые цветы увянут, эмоции, которые сопровождали вас, пока вы держали красивый букет или дарили его кому-то, останутся надолго, если не на всю жизнь.

Искусственные цветы или сухоцветы имеют место быть на нашем рынке, но лидирующие позиции они не займут. Сейчас очень много техник, когда букеты декорируют листвой или мелкими цветочками, или искусственными цветами или не цветочными элементами. Особенно актуально сейчас в букет спрятать съедобные объекты — будь то сладости, фрукты или что-то существенное (мясные и сырные букеты тоже пользуются спросом).

В любом случае, без живых цветов букет будет грустным. Я считаю, что цветы — это одна из драгоценностей, которые создала природа. Бесчисленные виды оттенков, форм, текстур и ароматов. Такую композицию будет приятно держать в руках, на живой букет приятно смотреть. И даже когда он начнет засыхать — тоже своего рода прекрасно.

— Есть такая вещь: язык цветов или «Селам», написанная когда-то русским поэтом. Играет ли «сакральный» смысл важную роль при выборе цветка или при составлении композиции?

Екатерина Маслакова. Kate Букет.

— Еще до того как появился «Селам» (сборник издан в 1830 году российским поэтом Д. П. Ознобишиным, — прим. ред) существовал язык тайных знаков. Люди им пользовались и наверное им было удобно. Сейчас, я думаю, сакральных значений при выборе цветов или создании букетов не закладывают. Современный человек научился выражать чувства и эмоции словами, а цветы дарят исходя из предпочтений и моды.

При составлении композиции играет большую роль опыт, сочетание и, конечно же, интуиция. Это, наверное, самое главное в работе флориста и как хорошо, что мне с ней повезло! У меня было очень много ситуаций, когда букеты приходилось делать по наитию, потому что многие покупатели либо предоставляют фотографии людей, которым хотят сделать приятно, либо описывают мне его с ног до головы: черты характера, предпочтения, внешние данные какие-то мелочи. И дальше происходит что-то невероятное, я «вижу» букет, который хочу отдать этому человеку, это какое-то наваждение от сердца. Ни в одной книге не найдешь инструкцию «как составить идеальный букет», а интуиция всегда подскажет, как надо.

— Год подходит к концу , завершается пора свадеб. Расскажите , что было популярно у невест и женихов в 2021-м?

— Периодически тенденции меняются, в том числе и свадебные. В этом году было популярно торжество на свежем воздухе или на больших пространствах, где много света и зелени. Были актуальны белый, зеленый, желтый, серый оттенки. В свадебных букетах основой были сухоцветы, стабилизированные цветы, пампасная трава, длинные веточки, необычные формы, уникальность абсолютно во всем. Сейчас возвращается классика и в букетах, и в оформлении свадеб.

— Можете назвать цветы , которые больше всего любят барнаульцы?

— С уверенностью могу сказать, что у многих горожан хороший вкус. Люди приходят за большими необычными красивыми букетами, многие сейчас интересуются градиентом в цветовом переходе от белого к фиолетовому. Что касается конкретно цветов, то неизменно уже очень много лет 80% клиентов (все они, как правило, девушки) предпочитают, конечно же, пионы. А так как сезон пионов у нас в крае заканчивается достаточно быстро, любовь и интерес к кустарным розам и пионовидным розам бесконечен.

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Kate Букет

Адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, 201, каб.35

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