В «Сибирской монете» скоро начнут строить новое игорное заведение

Руководитель управления по туризму Евгений Дешевых подтвердил реализацию запланированного на 2020 год нового инвестпроекта в игорной зоне «Сибирская монета». Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, не изменили намерений частного инвестора.

Инвестор от планов не отказался

По словам Евгения Дешевых, инвестор игорной зоны, с которым в феврале было подписано соглашение, в мае 2020 года начнет строить многофункциональный развлекательный комплекс с казино. Несмотря на то, что сегодня игорная зона не принимает посетителей, инвестор от планов не отказался.

Чиновник напомнил, что такие виды деятельности как проектирование и строительство инвестор вправе осуществлять несмотря на ограничения.

Дешевых не стал называть инвестора, однако ранее в правительстве региона объяснили, что соглашение подписано с компанией «Золотая ласточка 8» (зарегистрирована в Барнауле), а общая стоимость проекта — 3,6 млрд рублей.

Казино. СС0

Как сообщал ранее «Коммерсантъ», компания планировала реализовать инвестпроект в игорной зоне в три этапа. На первом предполагалось построить слот-зал на 300-игровых автоматов и 10 игорных столов, а в дальнейшем — гостиничный комплекс (площадью около 10 тыс. кв. метров), казино и зону отдыха.

Власти сообщали, что многофункциональный комплекс заработает в 2024 году. К этому времени от игорной зоны будут поступать налоги в сумме 222 млн рублей

Что известно о «Золотой ласточке 8»

Согласно данным портала «За честный бизнес», владелец 100% долей «Золотой ласточки 8» — Алексей Сакварелидзе с кемеровским ИНН.

Сакварелидзе — владелец 30% долей фирмы «Алти» (зарегистрирована в Бийске), управляющей первым и пока единственным казино «Сибирской монеты» Altai Palace. Другой совладелец «Алти» — кемеровчанин Владимир Кутьев.

Интересно, что в настоящий момент он находится в судебном разбирательстве с «Алти» — требует обязать фирму предоставить ему документы. Подробностей пока не сообщается.

Что такое «Сибирская монета»

Игорная зона на территории края, в Алтайском районе, начала строиться в 2008 году.

В 2019 году ее посетили 141,6 тыс человек (в 2018-м — 137,3 тыс.). Объем уплаченных налогов составил 71,9 млн рублей (годом раньше — 88,2 млн). В 2008—2019 годах в нее были вложены бюджетные средства в сумме около 800 млн рублей, частные инвестиции — в сумме 1,1 млрд.