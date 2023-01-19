19 января
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Экономика

В маленьком селе на Алтае завершают проект на миллиарды рублей

Компания «Румелко-Агро» одного из богатейших бизнесменов России Владимира Лисина приступило к монтажу производственного оборудования на своей площадке в селе Яново Заринском районе. Об этом сообщает минсельхоз региона. Многие работы на объекте уже подходят к завершению.

Молоко. Печенье. Ужин.
Молоко. Печенье. Ужин.
СС0

В хозяйстве возведены животноводческие помещения, комбикормовый цех с производительностью до 100 тонн в час, формируется кормовая база. Также на площадку поступило все необходимое оборудование.

В настоящий момент специалисты устанавливают первый доильный зал, завершается подготовка площадки под монтаж второго. Летом 2023 года предприятие планирует завезти на комплекс партии крупного рогатого скота.

Сергей Межин,
министр сельского хозяйства Алтайского края:

Инвестиционный проект «Румелко-Агро» имеет важное значение и для края, и для Заринского района. Запуск комплекса позволит создать новые рабочие места для селян, увеличить объемы сырьевой базы для перерабатывающего сектора. По оценкам специалистов, порядка 35 тыс. тонн молока в год предприятие будет отгружать на молокозаводы региона.

Сергей Межин на конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая».
Сергей Межин на конференции «Инновации в молочном животноводстве Алтая».
Анна Зайкова

Объем инвестиций на данный момент составляет более 3 млрд рублей, общий бюджет проекта в Алтайском крае — 7 млрд, ранее сообщал минсельхоз региона.

Что еще важное строится

Неделей ранее ход министр сельского хозяйства побывал на стройке другого крупного объекта. Речь идет о проекте «ЭкоНивы» в Тальменском районе, который несколько лет был заморожен.

К настоящему моменту на площадке возведен коровник, в нем уже размещено более 1000 голов племенных телок голштинской породы. К середине текущего года планируется закончить строительство еще двух коровников и доильного зала, а также подсобных помещений.

Как рассказал региональный директор компании «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей Ляхов, параллельно со строительством завершается процесс искусственного осеменения молодняка.

Молоко. Дойка.
Молоко. Дойка.
unsplash.com

По мере строительства будет продолжен завоз племенных нетелей. Тестовый запуск доильного оборудования специалисты планируют провести летом, чтобы отрегулировать его к началу отела животных.

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