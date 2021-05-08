В марте россияне побили все рекорды по количеству микрозаймов и «плохих» долгов по ним

Весной этого года жители России оформили максимальное число микрозаймов за всю историю существования такого вида ростовщичества — 2,35 млн единиц. Информагентство РИА Новости опубликовало выводы, сделанные по данному вопросу в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Аналитики отметили, что в начале весны населению было выдано в месячном выражении на 17,1% больше займов, в годовом — на 30,6%. А вот средняя сумма микрозайма уже на протяжении трех месяцев «висит» на отметке в 13,1 тыс. рублей. Тем не менее, общий объем выдачи за март вырос на 17,3% и впервые достиг показателя в 31 млрд рублей.

«Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж», — рассказал РИА Новости гендиректор бюро Олег Лагуткин.

Кредит. СС0

Таким образом, объем портфеля микрозаймов в стране в марте увеличился на 2,3%. В денежном выражении он поднялся до 178,7 млрд рублей. Число активных ссуд в данном сегменте подросло на 5,3%, то есть до 13,9 млн единиц.

Специалисты также отмечают, что так называемая «плохая» задолженность по микрозаймам в начале весны выросла на 1,8% — до 5,4 млн единиц. Объем долгов — на 5,3%, до 61 млрд рублей.

Как не попасть в ситуацию , когда ты погашаешь кредит , а долг не уменьшается. Источник: СС0

Лагуткин пояснил информагентству, что объем просроченной задолженности на микрофинансовом рынке не является настолько показательным, как в других сегментах кредитования. Все благодаря их быстрой оборачиваемости.