8 мая 21°C
﻿
Экономика

В марте россияне побили все рекорды по количеству микрозаймов и «плохих» долгов по ним

Весной этого года жители России оформили максимальное число микрозаймов за всю историю существования такого вида ростовщичества — 2,35 млн единиц. Информагентство РИА Новости опубликовало выводы, сделанные по данному вопросу в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Долги.
Долги.
СС0

Аналитики отметили, что в начале весны населению было выдано в месячном выражении на 17,1% больше займов, в годовом — на 30,6%. А вот средняя сумма микрозайма уже на протяжении трех месяцев «висит» на отметке в 13,1 тыс. рублей. Тем не менее, общий объем выдачи за март вырос на 17,3% и впервые достиг показателя в 31 млрд рублей.

«Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж», — рассказал РИА Новости гендиректор бюро Олег Лагуткин.

Кредит.
Кредит.
СС0

Таким образом, объем портфеля микрозаймов в стране в марте увеличился на 2,3%. В денежном выражении он поднялся до 178,7 млрд рублей. Число активных ссуд в данном сегменте подросло на 5,3%, то есть до 13,9 млн единиц.

Специалисты также отмечают, что так называемая «плохая» задолженность по микрозаймам в начале весны выросла на 1,8% — до 5,4 млн единиц. Объем долгов — на 5,3%, до 61 млрд рублей.

Как не попасть в ситуацию, когда ты погашаешь кредит, а долг не уменьшается.
Как не попасть в ситуацию, когда ты погашаешь кредит, а долг не уменьшается.
Источник: СС0

Лагуткин пояснил информагентству, что объем просроченной задолженности на микрофинансовом рынке не является настолько показательным, как в других сегментах кредитования. Все благодаря их быстрой оборачиваемости.

«Более определяющим показателем в данном случае является уровень дефолтной задолженности, который уже длительное время находится примерно на стабильном уровне — 33−34%, что, с учетом специфики рынка, можно считать приемлемым», — резюмировал гендиректор бюро.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость