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2 октября
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Барнаульские чиновники дошли до суда и требуют сноса автомойки на Демидовской площади

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал исковое заявление в арбитраж и требует от предпринимателя Евгения Чертова снести автомойку самообслуживания, расположенную на ул. Ползунова, 52 (на Демидовской площади). В суде его представитель называет объект самовольной постройкой и утверждает, что продолжение строительства может привести к его обрушению.

Автомойка на Демидовской площади. 28 сентября 2018 года.
Автомойка на Демидовской площади. 28 сентября 2018 года.

В суде комитет по строительству требует снести самовольную постройки — автомойку самообслуживания, а в случае неисполнения решения суда взыскать судебную неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый месяц просрочки исполнения.

18 сентября комитет потребовал в суде запретить Евгению Чертову (и иным лицам) проводить на участке строительно-монтажные работы, а также эксплуатацию зданий, сооружений и других строений на нем. Он ссылается на то, что Евгений Чертовы возводит объект без разрешения, объект самовольный. Продолжение строительства создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, и может привести к обрушению объекта.

Кроме того, обеспечение иска направлено на пресечение факта нарушения ответчиком градостроительного законодательства. Суд удовлетворил требование мэрии, Евгению Чертову запрещено вести на объекте строительно-монтажные работы.

Сам предприниматель говорил, что его объект не относится к числу капитальных, поэтому разрешение на строительство и не требуется, и автомойка отроется все равно. Следующее заседание суда состоится 18 октября.

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