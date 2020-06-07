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Экономика

В мэрии Барнаула подсчитали, сколько надо денег, чтоб ввести долгострой и покончить с пикетами

7 июня в мэрии Барнаула прошло срочное совещание по вопросу дома-долгостроя на проспекте Ленина, 195а. Накануне собственники его квартир вышли на очередной пикет, чтобы привлечь к своей проблеме общественное внимание.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
Дмитрий Лямзин

Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, многоквартирный дом с помещениями общественного назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанцией строит монтажная компания «ПР-холдинг». Возводится он с 2015 года на средства дольщиков.

По первому этапу строительства введены в эксплуатацию блок-секции № 1,2, на блок-секции № 3,4 на сегодняшний день работы не завершены.

Общее количество квартир в двух недостроенных секциях 256, часть из них, а также часть нежилых помещений остаются свободными.

Но реализовать их «ПР-Холдинг» не может, потому что в январе 2018 года службой судебных приставов был наложен запрет на осуществление регистрационных действия в связи с наличием судебных решений о взыскании со строительной компании неустойки по просроченным обязательствам.

По подсчетам чиновников, на достройку требуется порядка 15 млн рублей.

Завтра, 8 июня, все заинтересованные стороны по делу долгостроя соберутся вновь.

Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Вячеслав Франк, глава Барнаула.
Анна Зайкова.

«На заседание будут приглашены судебные приставы, которые проинформируют о своих дальнейших действиях в связи с представлением прокуратуры, а также представители дольщиков. Исходя из полученной информации, будем решать совместно с застройщиком, что делать дальше. Ситуация со строительством многоквартирного дома по пр-кту Ленина, 195 непростая, но она находится под контролем», — заверил глава города Вячеслав Франк.

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