В мэрии Барнаула подсчитали, сколько надо денег, чтоб ввести долгострой и покончить с пикетами

Как сообщает пресс-служба администрации Барнаула, многоквартирный дом с помещениями общественного назначения, подземной автопарковкой и трансформаторной подстанцией строит монтажная компания «ПР-холдинг». Возводится он с 2015 года на средства дольщиков.
По первому этапу строительства введены в эксплуатацию блок-секции № 1,2, на блок-секции № 3,4 на сегодняшний день работы не завершены.
Общее количество квартир в двух недостроенных секциях 256, часть из них, а также часть нежилых помещений остаются свободными.
Но реализовать их «ПР-Холдинг» не может, потому что в январе 2018 года службой судебных приставов был наложен запрет на осуществление регистрационных действия в связи с наличием судебных решений о взыскании со строительной компании неустойки по просроченным обязательствам.
По подсчетам чиновников, на достройку требуется порядка 15 млн рублей.
Завтра, 8 июня, все заинтересованные стороны по делу долгостроя соберутся вновь.
«На заседание будут приглашены судебные приставы, которые проинформируют о своих дальнейших действиях в связи с представлением прокуратуры, а также представители дольщиков. Исходя из полученной информации, будем решать совместно с застройщиком, что делать дальше. Ситуация со строительством многоквартирного дома по пр-кту Ленина, 195 непростая, но она находится под контролем», — заверил глава города Вячеслав Франк.