В Международном валютном фонде предупредили о глубокой рецессии

Инвесторы за период с начала кризиса из-за коронавируса COVID-19 вывели с развивающихся рынков $83 млрд, сообщила глава МВФ. Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала.

«Перспективы глобального роста: для 2020 года он отрицательный — рецессия по крайней мере такая же плохая, как во время глобального финансового кризиса или даже хуже. Но мы ожидаем выздоровления в 2021 году», — говорится в сообщении.