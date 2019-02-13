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Экономика

В Минэкономразвития рассказали, почему граждане России не ощутили рекордный рост экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал «разовой историей» неожиданный и рекордный рост российской экономики. Он считает, что делать глобальные выводы пока рано, пишет РБК.

Карман, деньги.
Карман, деньги.
СС0

В начале февраля Росстат зафиксировал рекордный с 2012 года рост ВВП — 2,3%. В этом показателе много разовых факторов, считает министр. Среди них он назвал «увеличение добычи нефти на фоне выхода из первой сделки с ОПЕК, большой вклад финансового сектора на фоне неустойчивого и опасного бума потребительского кредитования, ускорение роста запасов, также носящее краткосрочный характер».

«При этом рост инвестиций еще очень далек от целевых уровней, — заметил министр. — И главное, если вы посмотрите на факторы роста, поймете, что он не там, где это может ощущаться населением, — например, в изменении объемов добычи нефти».

По словам Орешкина, подобный показатель роста ВВП — это «точно разовая история». Уже в 2019 году произойдет замедление темпов роста, считает он.

Орешкин рассказал, что у его ведомства с Росстатом в части подготовки статистических данных «выстроена так называемая Китайская стена». У сотрудников Минэкономразвития полный запрет даже на попытки обсуждать статистику с коллегами из Росстата до ее выхода. Министр подчеркнул, что узнал о росте ВВП одновременно со всеми и «так же удивился».

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