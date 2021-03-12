В Минэнерго прокомментировали рост цен на бензин в марте

Рост цен на нефтепродукты в рознице в первую неделю марта связан с рядом фактором, включая возросший сезонный спрос на топливо, а также морозы, заявили в Минэнерго РФ, пишет РИА Новости.

По данным Росстата, средняя розничная цена на бензин в РФ за период с 1 по 9 марта увеличилась на 12 копеек, до 47,09 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 49,25 рубля.

Из сообщения Минэнерго:

Текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице в первую неделю марта связано с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топлива, а также частично возросшего на фоне заморозков спроса на основные топлива.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают регулярный мониторинг топливного рынка, следя как за достаточностью поставок, так и за сохранением конечных цен на близком к инфляции уровне:

«Для сохранения стабильного снабжения конечных потребителей, а также поддержания объемов биржевых торгов правительством РФ уже сделаны рекомендации в адрес нефтекомпаний по увеличению загрузки НПЗ нефтяным сырьем и производства моторных топлив для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращиванию запасов к маю 2021 года».