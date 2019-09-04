В Минфине прокомментировали введение трех новых налогов

Минфин отсрочил включение в Налоговый кодекс трех неналоговых платежей — платы за проезд большегрузов («Платон»), за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора. Власти посчитали, что внедрение этих платежей в налоговую систему затруднительно по техническим и финансовым причинам.

«Передача налоговикам „Платона“ потребовала бы дорогостоящего изменения или даже расторжения концессионного соглашения с оператором системы . Сбор платежей за загрязнение требует специальных знаний и оборудования Росприроднадзора, и дублирование его функций неэффективно», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад Минфина правительству.

Вместо шести новых налогов Минфин предлагает зарегистрировать три: утилизационный сбор на автомобили, отчисления операторов связи и курортный сбор. Предполагается, что соответствующие изменения будут приняты Госдумой весной следующего года, а поправки в Налоговый кодекс вступят в силу в январе 2021 года.

О планах Минфина по внесению изменений в Налоговый кодекс стало известно в начале месяца, пишет ura.ru. Отмечалось, что включение в него неналоговых платежей будет означать введение уголовной ответственности за уклонение от них.

Ранее Счетная палата РФ (СП) по итогам аудита за 2016−2017 гг. заявила о несовершенстве начисления транспортного налога.

В СП полагают, что действующая система начисления транспортного налога с повышающим коэффициентом работает неэффективно, так как в перечень легковых автомобилей стоимостью свыше 3 млн рублей попадают не все машины.