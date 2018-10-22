В Минобороны рассказали об индексациях пенсий и зарплат военнослужащим

С 2019 года оклады и пенсии военнослужащих будут ежегодно индексироваться на 4%, рассказала замминистра обороны России Татьяна Шевцова.

Первая индексация зарплат и пенсий была произведена в январе 2018 года. В октябре 2019-го выплаты проиндексируют на 4,3%, в октябре 2020-го — на 3,8%, а еще через год — на 4%, пишет «Красная звезда». Что касается гражданских служащих, то сейчас оборонное ведомство занимается поиском решений, которые бы позволили увеличить им зарплату.

Средний заработок научного сотрудника в военно-научных организациях составляет 95 тысяч рублей, а врача и профессорско-преподавательского состава — 84−86 тысяч рублей, пишет ura.ru.

С 2012 года зарплаты военнослужащих выросли в 2,5−3 раза. На данный момент всех военнослужащих перевели на платежную систему «Мир».