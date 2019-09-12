Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Минтруде придумали, как уберечь пенсии россиян от финансовых потерь

Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) запретят привлекать агентов и посредников при заключении договора об обязательном пенсионном страховании. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

В Минтруде считают, что такая мера поможет защитить граждан от финансовых потерь при переходе в другой НПФ или Пенсионный фонд России (ПФР), сообщает «Коммерсант».

«Принятие таких изменений будет способствовать усилению защиты прав граждан при формировании пенсионных накоплений», — сообщил источник издания.

Также министерство предложило запретить подавать заявление о смене пенсионного фонда через представителя. В случае, если законопроект примут, граждане смогут подать заявление о смене фонда только в отделении ПФР или на сайт госуслуг.

Доля досрочных переходов в другие пенсионные фонды составляет 98%, отметили в ведомстве.

По закону, сменить пенсионный фонд без потери инвестиционного капитала можно только через пять лет, после заключения договора с фондом, пишет ura.ru. В случае досрочного перехода накопленная часть теряется.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость