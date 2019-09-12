В Минтруде придумали, как уберечь пенсии россиян от финансовых потерь

Негосударственным пенсионным фондам (НПФ) запретят привлекать агентов и посредников при заключении договора об обязательном пенсионном страховании. С такой инициативой выступил Минтруд РФ.

В Минтруде считают, что такая мера поможет защитить граждан от финансовых потерь при переходе в другой НПФ или Пенсионный фонд России (ПФР), сообщает «Коммерсант».

«Принятие таких изменений будет способствовать усилению защиты прав граждан при формировании пенсионных накоплений», — сообщил источник издания.

Также министерство предложило запретить подавать заявление о смене пенсионного фонда через представителя. В случае, если законопроект примут, граждане смогут подать заявление о смене фонда только в отделении ПФР или на сайт госуслуг.

Доля досрочных переходов в другие пенсионные фонды составляет 98%, отметили в ведомстве.

По закону, сменить пенсионный фонд без потери инвестиционного капитала можно только через пять лет, после заключения договора с фондом, пишет ura.ru. В случае досрочного перехода накопленная часть теряется.