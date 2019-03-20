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Экономика

В Минтруде рассказали, как по-новому будут индексировать пенсии

Минтруд подготовил новые правила индексации пенсий. Сейчас неработающий пенсионер может получить социальную доплату в том случае, если общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума того региона, в котором он проживает. Ведомство предлагает изменить эту схему, пишет «РГ».

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова

Так как теперь соцвыплата будет доведена до региональной суммы материального обеспечения до уровня прожиточного минимума, то после этого станут индексировать и пенсию, и ежемесячные доплаты .

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — пояснили в Минтруде.

Перерасчет пенсий затронет четыре миллиона пенсионеров, сообщает bfm.ru. Проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

О необходимости новых правил расчета пенсий для граждан с невысокой страховой пенсией, получающих доплату из федерального бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

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