В Минтруде рассказали, как по-новому будут индексировать пенсии

Минтруд подготовил новые правила индексации пенсий. Сейчас неработающий пенсионер может получить социальную доплату в том случае, если общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума того региона, в котором он проживает. Ведомство предлагает изменить эту схему, пишет « РГ ».

Так как теперь соцвыплата будет доведена до региональной суммы материального обеспечения до уровня прожиточного минимума, то после этого станут индексировать и пенсию, и ежемесячные доплаты .

«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — пояснили в Минтруде.

Перерасчет пенсий затронет четыре миллиона пенсионеров, сообщает bfm.ru. Проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

О необходимости новых правил расчета пенсий для граждан с невысокой страховой пенсией, получающих доплату из федерального бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.