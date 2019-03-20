В Минтруде рассказали, как по-новому будут индексировать пенсии

Так как теперь соцвыплата будет доведена до региональной суммы материального обеспечения до уровня прожиточного минимума, то после этого станут индексировать и пенсию, и ежемесячные доплаты .
«Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», — пояснили в Минтруде.
Перерасчет пенсий затронет четыре миллиона пенсионеров, сообщает bfm.ru. Проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.
О необходимости новых правил расчета пенсий для граждан с невысокой страховой пенсией, получающих доплату из федерального бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.