Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 июня 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

В Минтруде разъяснили порядок новых выплат на детей

Минтруд РФ дал пояснения о порядке новых выплат в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.

Мама с ребенком
Мама с ребенком
СС0

Родителям не потребуется подавать отдельное заявление, поскольку ранее для начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет применялся технический алгоритм электронного обмена данными, сообщает ведомство.

Этот алгоритм «позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней».

На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей.

Новые выплаты начнутся с 1 июля. При этом подачи отдельного заявления от родителей не требуется, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда, пишет bfm.ru.

Меры поддержки

В начале мая президент РФ Владимир Путин объявил о мерах поддержки семей с детьми в условиях коронавируса. Так, было объявлено о разовой выплате семьям с детьми от трех до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.

В конце июня президент объявил, что россияне с детьми до 16 лет получат аналогичную выплату в июле.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость