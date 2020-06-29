В Минтруде разъяснили порядок новых выплат на детей

Минтруд РФ дал пояснения о порядке новых выплат в 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет.

Родителям не потребуется подавать отдельное заявление, поскольку ранее для начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от трех до 16 лет применялся технический алгоритм электронного обмена данными, сообщает ведомство.

Этот алгоритм «позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат. Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней».

На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей.

Новые выплаты начнутся с 1 июля. При этом подачи отдельного заявления от родителей не требуется, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда, пишет bfm.ru.

Меры поддержки

В начале мая президент РФ Владимир Путин объявил о мерах поддержки семей с детьми в условиях коронавируса. Так, было объявлено о разовой выплате семьям с детьми от трех до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.

В конце июня президент объявил, что россияне с детьми до 16 лет получат аналогичную выплату в июле.