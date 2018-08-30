В Минтруде рассказали, во сколько лет россияне могут рассчитывать на социальную пенсию

Назначение социальной пенсии для граждан, не имеющих достаточного трудового стажа, установят в возрасте 65 лет для женщин и 70 для мужчин, сообщает ТАСС .

«С учетом новых параметров пенсионной системы мужчины получат право на социальную пенсию в 70 лет, женщины — в 65 лет», — рассказали агентству в пресс-службе Минтруда РФ.

По действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, добавили в министерстве.

«Данные изменения предлагается проводить постепенно: предусматривается длительный переходный период, как и в случае с назначением страховой пенсии», — добавили в Минтруде.

Граждане, имеющие значительные нарушения жизнедеятельности, могут обратиться за установлением инвалидности и — при положительном решении — получать социальную пенсию по инвалидности независимо от возраста, пишет «Росбалт».

В настоящий момент средний размер социальной пенсии составляет чуть более 9 тыс. рублей. По данным ПФР, в России около 3,2 млн человек являются получателем социальной пенсии.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе. В частности, предлагалось повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет для получения пенсии по старости. А для получения страховой пенсии предлагалось увеличить возраст до 68 лет для женщин и до 70 лет для мужчин.

29 августа президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин — в 65 лет.