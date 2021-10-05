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Экономика

В 70 млн рублей в час обошелся сбой в работе Facebook экономике РФ

Сбой в работе сервисов компании Facebook стоил российской экономике порядка 70 млн рублей в час, сообщает ТАСС.

Приложения. Instagram. Facebook.
Приложения. Instagram. Facebook.
СС0

«Согласно приблизительным оценкам, <…> сбой в работе Facebook в России в течение одного часа стоил отечественной экономике порядка 70 млн рублей», — заявила менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara, специализирующейся на информационной безопасности, Анна Михайлова.

По информации Михайловой, проблемы в работе сервисов компании связаны с нарушением функционирования ряда сетевых протоколов, что косвенно отразилось почти на всей интернет-инфраструктуре.

Так, операторы связи по всей стране столкнулись с «спонтанной DDoS-атакой от пользователей», которые пытались узнать, почему сервисы перестали функционировать, пишет Газета.Ru.

Кроме того, в несколько раз вырос трафик мессенджера Telegram как альтернативного сервиса.

Что произошло

Вечером 4 октября, все сервисы компании Facebook, в том числе WhatsApp и Instagram, перестали работать, в результате чего основатель компании Марк Цукерберг потерял $7 млрд. По данным IT-компании Cloudflare, сбой возник из-за обновления в протоколе динамической маршрутизации соцсети (BGP).

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