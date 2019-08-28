В МВД поддержали инициативу банков о блокировке карт на месяц

МВД России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас, пишет РБК .

Об этом агентству рассказали два участника совещания в Ассоциации банков «Россия» (АБР) по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов. <В нем приняли участие представители банков, ЦБ и МВД.>.

На совещании обсуждалась озвученная ранее инициатива банков, направленная на изменение законодательства, которое позволило бы на 30 дней блокировать карты, куда, предположительно, переводятся украденные деньги.

Центробанк в сомнении

По статистике Центробанка, похищенные средства, которые выводятся на другие карты, снимаются уже в первые часы после поступления на счет. Поэтому ЦБ усомнился в эффективности предложения АБР — банки зачастую будут применять соответствующие меры уже после вывода злоумышленником похищенных средств.

Но МВД фактически поддержало эту инициативу, подтвердил агентству глава АБР Георгий Лунтовский, пишет bfm.ru.

Займы , банковские карты. СС0

Представители МВД на встрече заявили, что для них 30 дней достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, сказал и вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Большинство банков пришли к выводу, что надо приостанавливать именно подозрительную сумму, а не блокировать всю карту, срок блокировки еще будет обсуждаться.

Мнения разделились

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились — часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм.

Для детальной проработки вопроса на совещании было принято решение создать рабочую группу с участием банков, МВД, ЦБ и других заинтересованных участников, уточнил Лунтовский. Они, по его словам, должны более подробно изучить все процессы, связанные с возвратом незаконно похищенных средств.