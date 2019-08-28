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Экономика

В МВД поддержали инициативу банков о блокировке карт на месяц

МВД России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас, пишет РБК.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

Об этом агентству рассказали два участника совещания в Ассоциации банков «Россия» (АБР) по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов. <В нем приняли участие представители банков, ЦБ и МВД.>.

На совещании обсуждалась озвученная ранее инициатива банков, направленная на изменение законодательства, которое позволило бы на 30 дней блокировать карты, куда, предположительно, переводятся украденные деньги.

Центробанк в сомнении

По статистике Центробанка, похищенные средства, которые выводятся на другие карты, снимаются уже в первые часы после поступления на счет. Поэтому ЦБ усомнился в эффективности предложения АБР — банки зачастую будут применять соответствующие меры уже после вывода злоумышленником похищенных средств.

Но МВД фактически поддержало эту инициативу, подтвердил агентству глава АБР Георгий Лунтовский, пишет bfm.ru.

Займы, банковские карты.
Займы, банковские карты.
СС0

Представители МВД на встрече заявили, что для них 30 дней достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело, сказал и вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Большинство банков пришли к выводу, что надо приостанавливать именно подозрительную сумму, а не блокировать всю карту, срок блокировки еще будет обсуждаться.

Мнения разделились

По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились — часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм.

Для детальной проработки вопроса на совещании было принято решение создать рабочую группу с участием банков, МВД, ЦБ и других заинтересованных участников, уточнил Лунтовский. Они, по его словам, должны более подробно изучить все процессы, связанные с возвратом незаконно похищенных средств.

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