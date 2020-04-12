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Экономика

В МВФ предрекли худший экономический кризис за последние 100 лет

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне.

Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Финансовый кризис, падение курса, рубль, доллар
Олег Богданов

«Сегодня мы столкнулись с ни на что не похожим кризисом. COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, каких не помнят ныне живущие люди», — сказала она в четверг, 9 апреля. Трансляция выступления финансиста идет на странице в Twitter МВФ.

По словам Георгиевой, мир столкнулся с неопределенностью относительно длительности и глубины кризиса. Но уже сейчас понятно, что рост мировой экономики в 2020 году станет резко отрицательным, добавила она.

Кризис 1998.
Кризис 1998.
Мультимедиа арт музей, Москва / Московский дом фотографии.

«Еще три месяца назад мы ожидали рост доходов на душу населения в 2020 году в более чем 160 странах-членах. Сегодня эти цифры поставлены с ног на голову: теперь мы прогнозируем, что в более чем 170 странах в этом году будет наблюдаться отрицательный рост доходов на душу населения», — сказала директор МВФ.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на международного эксперта, пострадают все страны независимо от уровня развития экономики.

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