В наукограде массово избавляются от пивного бизнеса

Самый недорогой бар из выставленных на продажу, находится на улице Стахановская. За 180 тыс. руб. продают готовый бизнес со всем оборудованием, системой видеонаблюдения, бочками, лицензией на продажу водки, онлайн-кассой, светомузыкой и «наработанной клиентской базой».
Выставлена на продажу и целая сеть пивных магазинов. В объявление указано что этот хмельной бренд заслужил среди бийчан хорошую репутацию, а в магазинах недостатка в постоянных клиентах не испытывают.
Стоимость баров зависит не от пощади магазина. Так, самый крупный стоит 500 тыс. рублей. На Льнокомбинате меньше, но стоит уже 800 тыс.
В Малоугреневке пивбар небольшой, но за него владельцы попросили 2 млн рублей, а бар в центре Бийска продают за 6 млн. Последний работает с 1995 года.