Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 октября 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Экономика
539

В наукограде массово избавляются от пивного бизнеса

На avito.ru только за последнюю неделю появилось более десятка уведомлений о продаже пивных баров в Бийске, сообщает «Бийский рабочий». Готовый бизнес готовы продавать за суммы от 180 тысяч до 6 млн рублей.

Алкоголь. Пиво.
Алкоголь. Пиво.
открытые источники (CC0)

Самый недорогой бар из выставленных на продажу, находится на улице Стахановская. За 180 тыс. руб. продают готовый бизнес со всем оборудованием, системой видеонаблюдения, бочками, лицензией на продажу водки, онлайн-кассой, светомузыкой и «наработанной клиентской базой».

Выставлена на продажу и целая сеть пивных магазинов. В объявление указано что этот хмельной бренд заслужил среди бийчан хорошую репутацию, а в магазинах недостатка в постоянных клиентах не испытывают.

Стоимость баров зависит не от пощади магазина. Так, самый крупный стоит 500 тыс. рублей. На Льнокомбинате меньше, но стоит уже 800 тыс.

В Малоугреневке пивбар небольшой, но за него владельцы попросили 2 млн рублей, а бар в центре Бийска продают за 6 млн. Последний работает с 1995 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка