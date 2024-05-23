«Совсем другая жизнь!» В новоалтайские домовладения пришел долгожданный газ

Жители Новоалтайска много лет хотели, чтобы к их домовладениям подвели газ, и вот — долгожданная отличная новость: специалисты «Газпром газораспределение Барнаул» ввели в эксплуатацию распределительные сети общей протяженностью 12 км и два пункта редуцирования газа для догазификации 420 домовладений.

В Новоалтайске прошло мероприятие по вводу газопроводов и подключению потребителей к новым сетям.

В торжественном вводе газопроводов и подключении потребителей к новым сетям приняли участие генеральный директор «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко и заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края, начальник управления по развитию коммунальной инфраструктуры Станислав Цыро.

К приему газа полностью готовы 74 домовладения. У всех построены газовые сети в границах участка, приобретено и установлено газовое оборудование.

В рамках догазификации Новоалтайска «Газпром газораспределение Барнаул» спроектировал 117 км распределительных газопроводов для 4 493 домовладений. На сегодня уже построено 104 км газопроводов.

В Новоалтайске реализуются масштабные работы по догазификации — потенциал оценивается в более 6 тыс. домовладений. На сегодняшний день заключено 3,5 тысячи договоров, 2,9 уже исполнено — газовые сети подведены к границам земельных участков. Строительство распределительных сетей продолжается, — рассказал Евгений Григоренко.

В одном из подключенных домовладений на ул. Сенной живет Вера Васильевна Мерзликина с сестрой. «Это дом наших родителей, — рассказывает она. — Когда их не стало, мы переехали сюда, ухаживаем, сделали пристройку. Очень нам здесь хорошо, только вот газа не было очень долго, и активно мы к этому шли».

После вступления в программу догазификации дело пошло быстрее. Здесь достаточно большой участок, где нужен был газ. Вера Васильевна и Тамара Васильевна ждали своей очереди с нетерпением.

Спасибо «Газпрому», они огромную работу проделали. И рабочим спасибо, так четко и слаженно работали, всем на удивление, — говорит Вера Васильевна. — Радость огромная! Совсем другая жизнь у нас началась!.

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