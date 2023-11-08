В ноябре можно ожидать падения продаж новых машин на 5-7%

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж октября 2023 года. Третий месяц подряд в нашем авторитейле совершается больше 100 тысяч сделок, но прирост октября к сентябрю оказался минимален (119,9 тысячи легковых и LCV автомобилей; +3,6 тысячи к сентябрю). Октябрь стал лучшим по объемам бизнеса месяцем в текущем году. При этом небольшой рост рынку обеспечила в основном Lada (40,9 тысячи сделок; +13% к сентябрю). Ее доля подросла до 34%, а суммарно все российские марки, включая Evolute и Aurus, обеспечили долю в 44%. Всего за 10 месяцев владельцев обрели 881 тысячи новых а/м. Шансы продать 1,1 миллиона машин за год по-прежнему высоки. Однако главным фактором, сдерживающим рост объемов продаж новых автомобилей в ноябре-декабре, останется завышенная цена.

Для бизнеса все громче звучат несколько новых «тревожных» звонков, мешающих дальнейшему скорому восстановлению авторитейла. Так, увеличение налоговой нагрузки на любых импортеров оказалось отнюдь не единственной причиной того, что в октябре немало «китайцев» остановило рост. Средние цены новых иностранных машин продолжали расти, дистрибьюторы не спешили вводить поддержки продаж, а ставки по кредитам взбирались вверх вслед за ставкой рефинансирования ЦБ. Если в сентябре уверенную динамику рынку относительно августа обеспечивало закрытие квартала и желание части юридических лиц приобрести новую машину под «занавес» периода, то в октябре такого фактора авторитейл не получал. Продолжали уверенно развиваться только Lada и те китайские марки, которые баловали рынок востребованными новинками и не урезали выгоды по trade-in и F&I.

Спасая отечественное

В октябре из 120 тысяч а/м 40,9 тысячи (то есть 34%) пришлось на машины из Тольятти (+13% к сентябрю). Доля АвтоВАЗа на рынке, как мы и прогнозировали, продолжает расти. Месяцем ранее она составляла 31%. Наиболее весомый вклад в объем продаж продолжала вносить Lada Granta (20,9 тысячи машин; +3%). Обновленная Vesta привлекла девять тысяч покупателей (+23%). В последующие месяцы продажи этой модели могут еще заметнее увеличиться благодаря возобновлению поставок обновленных универсалов. И наконец, две модели Niva, Legend и Travel, разошлись в октябре тиражом по 5,1-5,2 тысячи машин каждая.

Всего за 10 месяцев Lada реализовала 283 464 новых автомобиля, что не совпадает с первоначальными планами завода. Можно предположить, что в текущем году АвтоВАЗ продаст порядка 370-375 тысяч новых машин. Это на 7-8% ниже планируемого, но вдвое большее прошлогодних значений. При этом производитель, естественно, увеличит выручку. По обнародованным им данным в 2022 году она составила почти 170 миллиардов рублей, и было декларировано лишь 206,6 миллиона рублей чистой прибыли. Для сравнения, лучшие по чистой прибыли в авторитейле «китайцы» из Chery и Haval заработали на нашем рынке за тот же период по 28-30 миллиардов рублей каждая марка.

Несмотря на масштабы, АвтоВАЗ остается больше социальным, чем бизнес-проектом. В этой парадигме предприятие продолжает активно просить помощи у государства. Так, осенью руководство обратилось к правительству России с просьбой о повышении компенсаций транспортных затрат при зарубежных перевозках с 80 до 100%. Внеплановое повышение утильсбора на все автомобили в августе также широко поддерживалось руководством завода.

Впрочем, компенсации не помешали Lada в течение осени уже дважды увеличить цены. Lada Vesta в топовой комплектации без дилерских опций стоит выше 1,8 миллиона руб. Также стало известно, что для запуска производства универсала Largus в Ижевске потребуется порядка двух миллиардов рублей. При этом мощности завода в Тольятти, где раньше собирали эту модель, позволяют выпускать до 800 тысяч автомобилей.

Другой отечественной марке, «Москвичу», на преференции тех же масштабов рассчитывать не приходится. Тем не менее бренд продолжает развиваться. В октябре было реализовано 1,5 тысячи кроссоверов 3-серии (+36% к сентябрю). Положительную роль сыграли поддержки при обмене старого автомобиля на новый в 170 тысяч рублей, еще 120 тысяч выгоды предоставляют клиентам, оформившим кредит. Также начались продажи второй модели — лифтбэка «Москвич 6». Кроме того, нашлись дилеры, которые организовали онлайн-продажи продукции завода через маркетплейсы. Всего с января по октябрь на учет было поставлено порядка девяти тысяч этих автомобилей.

Марка УАЗ, также получающая определенные компенсации от государства, тоже продолжала осенью увеличивать цены. В конце октября прибавка составила 50 тысяч рублей. Завод объяснил повышение ростом стоимости доставки каждого автомобиля до салона. В качестве компенсации клиентам была предложена модель покупки новой машины по прежней РРЦ с самостоятельной конфигурацией на сайте компании, предоплатой и сроком исполнения заказа в 3-6 месяцев. При этом пока продажи бренда остаются относительно стабильны: почти по четыре тысячи машин в месяц.

В свою очередь нижегородский бренд LCV-техники — марка GAZ — третий месяц подряд реализует большее пяти тысяч машин. Их коллеги из Sollers продали немногим больше автомобилей (6,1 тысячи) за все 10 месяцев. А суммарно все российские марки, включая Evolute и Aurus, обеспечили рынку долю в 44%.

В целом в десятке лучших марок, помимо «китайцев» и Lada, остались лишь Toyota и Kia. Ежемесячные продажи последних двух брендов в России все еще превышают пару тысяч а/м за счет каналов параллельного импорта.

Марина Дембицкая,

руководитель «Открытие Авто»: