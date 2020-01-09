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Экономика

В обращении к нации монгольский президент обещал списать долги пенсионерам

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в новогоднем обращении заявил, что правительство страны решило простить долги по кредитам всем пенсионерам.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
president.mn

«Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов», — цитирует слова президента страны «Росбалт».

Под «кредитную амнистию» попадут в общей сложности почти 200 тыс. граждан, а общий долг, который страна возьмет на себя, составляет более 18 млрд рублей.

Более половины пенсионеров в стране обременены кредитами, а некоторым приходится выплачивать ежемесячно довольно внушительные суммы. В то же время экс-замминистра юстиции Энхбаяр сказал, что подобные решения находятся вне полномочий Совета национальной безопасности, а некоторые СМИ в стране объявили решение президента популистским и продиктованным подготовкой к парламентским выборам в стране в 2020 году, пишет dolgi.ru.

Во исполнение решения президента со 2 января банки Монголии прекратили выдачу новых кредитов пенсионерам.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал документ о ратификации соглашения, согласно которому Россия списывает $170 млн монгольского долга, сообщал РБК.

А в 2017 году Монголия попросила у России льготный кредит на 100 млрд рублей.

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