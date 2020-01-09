В обращении к нации монгольский президент обещал списать долги пенсионерам

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в новогоднем обращении заявил, что правительство страны решило простить долги по кредитам всем пенсионерам.

«Я рад объявить, что Совет национальной безопасности Монголии решил погасить кредиты всех пенсионеров с целью помочь им выбраться из долгов», — цитирует слова президента страны «Росбалт».

Под «кредитную амнистию» попадут в общей сложности почти 200 тыс. граждан, а общий долг, который страна возьмет на себя, составляет более 18 млрд рублей.

Более половины пенсионеров в стране обременены кредитами, а некоторым приходится выплачивать ежемесячно довольно внушительные суммы. В то же время экс-замминистра юстиции Энхбаяр сказал, что подобные решения находятся вне полномочий Совета национальной безопасности, а некоторые СМИ в стране объявили решение президента популистским и продиктованным подготовкой к парламентским выборам в стране в 2020 году, пишет dolgi.ru.

Во исполнение решения президента со 2 января банки Монголии прекратили выдачу новых кредитов пенсионерам.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал документ о ратификации соглашения, согласно которому Россия списывает $170 млн монгольского долга, сообщал РБК.

А в 2017 году Монголия попросила у России льготный кредит на 100 млрд рублей.