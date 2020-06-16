В одном из крупнейших хозяйств Алтайского края рассказали, как свирепствует засуха

Сельхозпредприятие «Орбита», обрабатывающая в Алтайском крае 66 тыс. га пашни, в 2020 году оказалось в условиях жесточайшей засухи. На некоторых полях из-за нехватки влаги посевы даже не взошли. Об этом 11 июня рассказал в ходе пресс-ланча «Индекс развития сельхозпроизводителей», который организовала компания «Сингента», главный агроном предприятия Иван Гришин.

Иван Гришин,

главный агроном сельхозпредприятия «Орбита»:

Алтайский край на карте разделяет река Обь — есть правобережье, есть левобережье. Из 50 тыс. ярового сева 18 тыс. у нас находится в правобережье, где хотя бы периодически выпадают осадки и с запасом влаги все относительно нормально. Виды на урожай оптимистические. Левобережье — Завьяловский, Мамонтовский, Тюменцевский, Ребрихинский районы — здесь с конца апреля по сегодняшний день не было практически ни одного дождя.

По словам агронома, почва в этих районах сильно высушена. На площади 2 тыс. га посевы вообще не взошли. Земля высохла быстрее, чем набухли семена.

Иван Шришин,

главный агроном сельхозпредприятия «Орбита»:

Нет осадков и настроение, конечно, тоже плохое.

Поле. Пшеница СС0

Чем занимается «Орбита» Посевной клин сельхозпредприятия включает несколько стратегических культур — пшеницу озимую и яровую, подсолнечник, рапс и лен. В 2020 году площади под техническими культурами были серьезно расширены с 7 до 10 тыс. га. Клин яровой пшеницы тоже подрос с 18 до 20 тыс. га. Чтобы в оптимальные сроки проводить сельскохозяйственные работы, «Орбита» вложила серьезные деньги в техническое перевооружение, закупила новые сеялки, трактора и комбайны.

Как обстоят дела по краю

На прошлой неделе министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев сообщил, что почти на трех четвертях пашни в регионе фиксируется недостаток влаги. Неблагоприятные погодные условия складываются еще с осени 2019 года.

Александр Чеботаев. Олег Богданов , altapress.ru

Нормальная ситуация только на северо-западе, на границе с Новосибирской областью, благоприятная ситуация сложилась в Бийско-Чумышской зоне.

Александр Чеботаев,

министр сельского хозяйства Алтайского края:

Апрель не преподнес ничего хорошего: осадков в разных зонах выпало от 10 до 40% средних многолетних норм. В мае выпало от 25 до 70% осадков. Особенно сильный недостаток влаги — в Западной и Восточной Кулунде, в Приалейской зоне, в засуху попали и предгорья.

Вводить ЧС в связи с погодными условиями в крае пока не планируют. Минсельхоз намерен следить за складывающейся ситуацией.