В одном из крупнейших хозяйств Алтайского края рассказали, как свирепствует засуха

Иван Гришин,
главный агроном сельхозпредприятия «Орбита»:
Алтайский край на карте разделяет река Обь — есть правобережье, есть левобережье. Из 50 тыс. ярового сева 18 тыс. у нас находится в правобережье, где хотя бы периодически выпадают осадки и с запасом влаги все относительно нормально. Виды на урожай оптимистические. Левобережье — Завьяловский, Мамонтовский, Тюменцевский, Ребрихинский районы — здесь с конца апреля по сегодняшний день не было практически ни одного дождя.
По словам агронома, почва в этих районах сильно высушена. На площади 2 тыс. га посевы вообще не взошли. Земля высохла быстрее, чем набухли семена.
Иван Шришин,
главный агроном сельхозпредприятия «Орбита»:
Нет осадков и настроение, конечно, тоже плохое.
Чем занимается «Орбита»
Посевной клин сельхозпредприятия включает несколько стратегических культур — пшеницу озимую и яровую, подсолнечник, рапс и лен. В 2020 году площади под техническими культурами были серьезно расширены с 7 до 10 тыс. га. Клин яровой пшеницы тоже подрос с 18 до 20 тыс. га.
Чтобы в оптимальные сроки проводить сельскохозяйственные работы, «Орбита» вложила серьезные деньги в техническое перевооружение, закупила новые сеялки, трактора и комбайны.
Как обстоят дела по краю
На прошлой неделе министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев сообщил, что почти на трех четвертях пашни в регионе фиксируется недостаток влаги. Неблагоприятные погодные условия складываются еще с осени 2019 года.
Нормальная ситуация только на северо-западе, на границе с Новосибирской областью, благоприятная ситуация сложилась в Бийско-Чумышской зоне.
Александр Чеботаев,
министр сельского хозяйства Алтайского края:
Апрель не преподнес ничего хорошего: осадков в разных зонах выпало от 10 до 40% средних многолетних норм. В мае выпало от 25 до 70% осадков. Особенно сильный недостаток влаги — в Западной и Восточной Кулунде, в Приалейской зоне, в засуху попали и предгорья.
Вводить ЧС в связи с погодными условиями в крае пока не планируют. Минсельхоз намерен следить за складывающейся ситуацией.