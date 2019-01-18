Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 января -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика
381

В Пенсионном фонде сократят несколько тысяч работников

Пенсионный фонд России в 2019 году сократит несколько тысяч сотрудников, пишет РБК. В том числе, в связи с развитием электронных услуг.

Пенсионный фонд, логотип.
Пенсионный фонд, логотип.

«Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий», — сказал председатель ПФР Антон Дроздов, добавив, что точное число будущих сокращений пока не определено.

ПФР в ближайшее время утвердил дорожную карту по оптимизации, одним из ее пунктов может стать возможность получения услуг ПФР на базе Фонда социального страхования.

«А нам за счет централизации обработки информации — сократить количество персонала на районном уровне и, таким образом, укрепить персонал на уровне субъекта Российской Федерации и повысить качество обработки информации», — отметил глава ПФР.

ПФР планирует активно использовать возможности МФЦ, расширять спектр услуг личного кабинета на портале госуслуг и создать единый контакт-центр с другими ведомствами, пишет polit.ru.

Ранее СМИ сообщали, что троих из семи заместителей главы ПФР отправят в отставку, что может привести к отставке самого Дроздова весной 2019 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость