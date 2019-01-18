В Пенсионном фонде сократят несколько тысяч работников

«Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий», — сказал председатель ПФР Антон Дроздов, добавив, что точное число будущих сокращений пока не определено.
ПФР в ближайшее время утвердил дорожную карту по оптимизации, одним из ее пунктов может стать возможность получения услуг ПФР на базе Фонда социального страхования.
«А нам за счет централизации обработки информации — сократить количество персонала на районном уровне и, таким образом, укрепить персонал на уровне субъекта Российской Федерации и повысить качество обработки информации», — отметил глава ПФР.
ПФР планирует активно использовать возможности МФЦ, расширять спектр услуг личного кабинета на портале госуслуг и создать единый контакт-центр с другими ведомствами, пишет polit.ru.
Ранее СМИ сообщали, что троих из семи заместителей главы ПФР отправят в отставку, что может привести к отставке самого Дроздова весной 2019 года.